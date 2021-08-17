В России семьям с детьми пообещали новые выплаты

Малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет будут оформлены новые выплаты. Сумма дополнительно предусмотренных средств составит более 21 миллиарда рублей. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
Планируется, что эти средства будут перечислены помимо 254 млрд руб., которые уже выделили регионам. Такая помощь, по словам Михаила Мишустина, важна для родителей. Размер выплат будет зависеть от финансового положения конкретной семьи.
Напомним, чаще всего на начисление выплат влияет правило нулевого дохода, но оно не применяется, если родитель у ребенка только один. В настоящее время при назначении выплат детально изучается и оценивается нуждаемость человека в поддержке.
В конце июля правительство России также утвердило единовременные выплаты родителям школьников по 10 тыс. руб. Эти средства должны были начать перечислять в начале августа.