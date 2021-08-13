В Башкирии дети войны получат единовременную выплату

В Башкирии дети войны получат единовременную выплату
В Башкирии дети войны получат единовременную выплату
Вчера, 09:53ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Пособия можно получить в августе-сентябре.

Жителям Башкирии, подпадающим под категорию «дети войны», выплатят единовременные пособия по тысяче рублей. Выплату можно получить в период с августа по сентябрь 2021 года. Выплаты утвердил глава республики Радий Хабиров указом, сообщает РБК Уфа.

Пособия назначаются людям, которые родились с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и живут на постоянной основе в Башкирии. Перечисление выплат организует Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Напомним, закон «О детях войны в РБ» был принят в марте этого года. Эти жители республики могут вне очереди получить медицинскую помощь, путевку в организацию стационарного социального обслуживания и новую единовременную выплату. Социальная поддержка предусмотрена на основании удостоверения, которые выдали гражданам весной.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы