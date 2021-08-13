В Башкирии дети войны получат единовременную выплату

Напомним, закон «О детях войны в РБ» был принят в марте этого года. Эти жители республики могут вне очереди получить медицинскую помощь, путевку в организацию стационарного социального обслуживания и новую единовременную выплату. Социальная поддержка предусмотрена на основании удостоверения, которые выдали гражданам весной.