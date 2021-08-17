В ПФР рассказали, кому из пенсионеров положена выплата в восемь тысяч рублей

По информации Пенсионного фонда, некоторые пенсионеры могут рассчитывать на денежную выплату размером в восемь тысяч рублей.

Как сообщает fedpress.ru, речь о тех пенсионерах, которые содержат несовершеннолетних. Или детей, еще обучающихся в вузе. Повышать фиксированную выплату к страховой пенсии родителям-пенсионерам будут до тех пор, пока детям не исполнится 18 лет. И это не зависит от того, учатся они или находятся на иждивении. А за детей, продолжающих учиться в вузе на очном отделении, государство будет платить пенсионерам, пока студенту не исполнится 23 года. Хотя прибавка к пенсии положена за каждого ребенка, но их число ограничено тремя детьми. Размер фиксированной выплаты за одного ребенка составляет 8 058 рублей.

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