С 1 июля в Уфе поступило более 70 тысяч заявлений на назначение выплат беременным

Напомним, с июля этого года ПФР принимает заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям, воспитывающим детей 8-17 лет.
ПФР рассказал о наиболее частых критериях, которые служат отказом:
— превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения (в РБ величина прожиточного минимума установлена в размере 10015 руб.);
— наличие в собственности у заявителя и членов его семьи движимого/недвижимого имущества в количестве (размерах), превышающих нормы, закрепленные в Постановлении от 28.06.2021 № 1037;
— наличие в заявлении о назначении пособий недостоверных или неполных данных
— отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов. Важо: отсутствие доходов может быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами;
— непредставление заявителем в течение пяти рабочих дней исправленного заявления после возвращения его на доработку через портал ЕПГУ.
— непредставление заявителем в клиентскую службу ПФР документов в течение 10 рабочих дней
Напомним, что перечисление средств осуществляется с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.