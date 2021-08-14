С 1 июля в Уфе поступило более 70 тысяч заявлений на назначение выплат беременным

С 1 июля в Уфе поступило более 70 тысяч заявлений на назначение выплат беременным
С 1 июля в Уфе поступило более 70 тысяч заявлений на назначение выплат беременным
Вчера, 12:50ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Пенсионный фонд России выявил наиболее частые ошибки, которые допускают заявители.

Напомним, с июля этого года ПФР принимает заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям, воспитывающим детей 8-17 лет.

ПФР рассказал о наиболее частых критериях, которые служат отказом:

— превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения (в РБ величина прожиточного минимума установлена в размере 10015 руб.);

— наличие в собственности у заявителя и членов его семьи движимого/недвижимого имущества в количестве (размерах), превышающих нормы, закрепленные в Постановлении от 28.06.2021 № 1037;

— наличие в заявлении о назначении пособий недостоверных или неполных данных

— отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов. Важо: отсутствие доходов может быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами;

— непредставление заявителем в течение пяти рабочих дней исправленного заявления после возвращения его на доработку через портал ЕПГУ.

— непредставление заявителем в клиентскую службу ПФР документов в течение 10 рабочих дней

Напомним, что перечисление средств осуществляется с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

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