В минздраве Башкирии сообщили свежие сведения о распространении коронавируса

Сегодня, 16 апреля, на брифинге, посвященном распространению новой коронавирусной инфекции в Башкирии, были озвучены последние данные.

В Башкирии за минувшие сутки стало известно еще о 42 новых случаях заражения коронавирусом. Общее число зараженных таким образом достигло 191.

Выписаны девять человек. Шесть человек, к сожалению, скончались, причем за сутки в этот скорбный список добавился еще один человек.

С явной клиникой ОРВИ и с подозрением на заражение коронавирусом госпитализированы 332 человека. В их числе есть 10 подростков.

По данным Роспотребнадзора, случаи заражения коронавирусной инфекцией были отмечены в 12 городах и 17 районах Башкирии.

Ограничительные меры введены в семи медицинских учреждениях и одном социальном объекте.

В лабораториях было проведено 1320 исследований на коронавирус.

На горячую линию поступило 677 звонков, в общей сложности за все время работы тревожного телефона было обработано свыше 37 тысяч звонков.

В самоизоляции находятся 7701 человек из числа прибывших из неблагополучных в эпидемиологическом плане стран и регионов. При этом в обсерваторе в Уфе остался только один человек. четверо выписаны, поскольку заражение коронавирусом у них не подтвердилось. Им выдана справка о прохождении обсервации.

Продолжается мониторинг случаев ОРВИ, включая вызовы скорой помощи по таким поводам и амбулаторного лечения ОРВИ по месту жительства с нарастающим итогом.

Примечательно, что после анализа статистики за первые кварталы 2020 и 2019 года выяснилось, что в этом году случаев пневмонии и ОРВИ было зарегистрировано меньше, чем за первые три месяца 2019 года.

Всего в России, по данным портала Стопкоронавирус.рф, на утро 16 апреля было зафиксировано 3448 новых случаев заражения COVID-19 в 78 регионах, а также 34 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 318 человек.