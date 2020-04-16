Близкие умершего от коронавируса в Башкирии влезли в долги для его похорон
16 апреля, 14:19ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: КП-Уфа
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Родные Юлая Аллаярова заплатили крупную сумму, чтобы отвезти тело домой.
Для перевозки тела умершего уроженца Башкирии в Мечетлинский район, чтобы похоронить его на родине, в ритуальной компании потребовали за услуги 50 тысяч рублей, сообщает «КП -Уфа» со ссылкой на активистов движения «Башкорт».
Медиакорсеть ранее писала эту историю. Сестра усопшего рассказала журналистам, что мужчина попал в больницу с сахарным диабетом. Через 10 дней он рассказал, что у него высокая температура, а после его перевели в реанимацию, где он перестал выходить на связь. 11 апреля мужчина умер. Вскоре его включили в статистику погибших от короанвируса.
Сейчас, чтобы перевезти тело в деревню и оплатить услуги ритуальной фирмы, родным пришлось влезть в долги.
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