«Мы выйдем с ранами»: глава Башкирии рассказал о последствиях коронавируса
Руководитель региона рассказал о своих опасениях из-за распространения COVID-19.
Глава республики Радий Хабиров прокомментировал свое видение ситуации и последствий от коронавируса на оперативном совещании регионального правительства.
Свой комментарий он озвучил после доклада министра здравоохранения Максима Забелина, который заключил, что Башкирия справится с коронавирусом без обильной кровопотери. Хабиров в противовес сказал, что без ран все-таки не обойдется.
«Вот если мы даже будем расти – а мы будем расти по количеству инфицированных, вы все должны это понимать, – если вы будете выполнять тот план, который мы приняли, и если мы в срок построим инфекционную больницу, то мы выйдем с ранами из этой ситуации, но без обильной кровопотери», – заявил глава.
Ранее Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона заявлял, что с 20 апреля будут повально штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Он также сообщил, что работодателям нужно будет к 20-му апреля подготовить новые справки-пропуски.