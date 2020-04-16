«Мы выйдем с ранами»: глава Башкирии рассказал о последствиях коронавируса

Свой комментарий он озвучил после доклада министра здравоохранения Максима Забелина, который заключил, что Башкирия справится с коронавирусом без обильной кровопотери. Хабиров в противовес сказал, что без ран все-таки не обойдется.

«Вот если мы даже будем расти – а мы будем расти по количеству инфицированных, вы все должны это понимать, – если вы будете выполнять тот план, который мы приняли, и если мы в срок построим инфекционную больницу, то мы выйдем с ранами из этой ситуации, но без обильной кровопотери», – заявил глава.