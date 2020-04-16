В Пермской крае от коронавируса вылечили 17 человек

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Число вылечившихся от коронавируса на территории Пермского края достигло 17 человек. Информацию подтвердила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.
Как сообщает properm.ru, за последние сутки врачи подтвердили 27 новых случаев инфицирования. Общее количество зараженных достигло 87 человек. За весь период от коронавируса в Прикамье погибли три человека.
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