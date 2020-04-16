Глава минздрава Башкирии заявил, что роста пневмонии в сравнении с прошлым годом нет

Сегодня, 16 апреля, на совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал, что статистические подсчеты, предоставленные Республиканской медицинской информационно-аналитической системой (РМИАС), показали, что по итогам первого квартала 2020 года в Башкирии пневмонией переболели меньше людей, чем в прошлом году.

Так, от пневмонии с января по март 2020 года скончались 14 человек, что вдвое меньше прошлогоднего уровня.

Случаев заражения пневмонией в текущем году также было отмечено меньше, чем в первом квартале 2019 года - соответственно 2129 и 3631 случаев. Правда, в данном случае в результаты 2020 года не включены данные о зараженных коронавирусной инфекцией, но они не сделали бы там погоды.

При этом в 2020 году хуже прошлогоднего уровня выглядит статистика по заболеваемости гриппом – было отмечено 1027 случаев против прошлогодних 683.

Что же касается ОРВИ, то эти данные в 20202 году выглядят оптимистичнее: в 2020 году данной инфекцией заразились на 2440 человек меньше, чем в прошлом году.