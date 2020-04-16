В Башкирии за сутки выявили 42 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено новых случаев коронавируса в регионах, зафиксировано летальных исходов. новых случаев заболевания выявили специалисты в нашей республике.

Напомним, ранее число больных увеличилось до 149 человека – день назад их количество за сутки увеличилось на 20 человек.

Всего в республике с учетом новых заболевших до 191 человек. Официально известно о пяти летальных случаях.

Ранее сообщалось, что только в одном регионе нет ни одного заболевшего опасной инфекцией – республике Алтай. Всего в России на утро 16 апреля зафиксировано 3448 новых случаев заражения COVID-19 в 78 регионах, зафиксировано 34 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 318 человек.