В Башкирии малоимущим начнут раздавать продуктовые наборы

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике начнут бесплатно раздавать продуктовые наборы. На эти цели планируется потратить около 70 рублей.

Средства выделены из бюджета двух предприятий – УГМК и БСК, каждое пожертвовало по 35 млн рублей. В категорию нуждающихся включили также и те семьи, которые получают пособия.

«Это получатели ежемесячного пособия на ребенка. Таких семьей 72 тысячи, в них больше 165 тысяч детей. Там есть многодетные и обычные семьи, матери-одиночки. Они действительно нуждающиеся – малоимущие семьи с детьми. Начиная с 4 детей, будет два продуктовых пакета», — рассказала Ленара Иванова.