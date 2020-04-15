Второй самолет с гуманитарной помощью из Китая приземлился в Екатеринбурге
15 апреля, 22:16ОбществоФото: pixabay.com
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Из КНР в Екатеринбург прилетел уже второй самолет, на борту которого находится гуманитарный груз. Китай предоставил России средства для увеличения эффективности борьбы с коронавирусом.
Об этом стало известно 15 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что на борту было свыше 4 миллионов медицинских масок, около 10 тысяч защитных костюмов, а также 100 тысяч масок повышенной защиты. Всё это распределится между медучреждениями и некоторыми организациями сразу двух регионов - Челябинской и Свердловской.
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