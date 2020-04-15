Второй самолет с гуманитарной помощью из Китая приземлился в Екатеринбурге

Отмечается, что на борту было свыше 4 миллионов медицинских масок, около 10 тысяч защитных костюмов, а также 100 тысяч масок повышенной защиты. Всё это распределится между медучреждениями и некоторыми организациями сразу двух регионов - Челябинской и Свердловской.