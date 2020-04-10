В Башкирии осудили начальника колонии за помощь заключенному в освобождении
10 апреля, 09:02ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Заключенный был осужден за превышение должностных полномочий и подлог и отбывал срок в Стерлитамаке.
О том, что приговор вынесли замначальнку исправительной колонии №21, сообщили в следственном комитете Башкирии. В апреле 2017 года, по данным следователей, 37-летний обвиняемый предложил одному из осужденных сделку.
Уговор предполагал, что заключенный сделает ремонт в банно-прачечном комплексе, а взамен получит помощь в досрочном освобождении. Заключенный согласился и купил силами родственников строительные материалы на 40 тысяч рублей, после чего обвиняемый удалил взыскание из дела осужденного, объявил благодарность, что помогло получить тому досрочное освобождение.
Махинацию удалось вскрыть в УФСБ Башкирии. Свою вину обвиняемый не признавал, но его осудили на 120 тысяч рублей.
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