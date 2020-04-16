В Уфе родственники пациента напали на сотрудников скорой помощи

— После оказания медицинской помощи родственники пациента выразили агрессию в отношении фельдшера скорой помощи. К сожалению, пришлось зафиксировать эти действия в полиции. Если честно у меня тоже эмоции через край. Давайте просто все успокоимся и просто переждем это время. Кто-то будет выполнять свою работу, а кто-то принимать спокойно работу других, — сказала Ирина Кононова.