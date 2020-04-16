В Уфе родственники пациента напали на сотрудников скорой помощи
16 апреля, 15:58ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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О вопиющем случае рассказали на ежедневном брифинге Минздрава.
В уфимском районе на сотрудников скорой медицинской помощи было совершено нападение. Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова подтвердила данный факт и рассказала подробности произошедшего на ежедневном брифинге.
— После оказания медицинской помощи родственники пациента выразили агрессию в отношении фельдшера скорой помощи. К сожалению, пришлось зафиксировать эти действия в полиции. Если честно у меня тоже эмоции через край. Давайте просто все успокоимся и просто переждем это время. Кто-то будет выполнять свою работу, а кто-то принимать спокойно работу других, — сказала Ирина Кононова.
На брифинге Минздрава участники призвали жителей Башкирии вспомнить о совести, чтобы подобных случаев больше не случалось.
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