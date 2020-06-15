В Уфе будет холодная для июня погода и задержится она надолго

К примеру, если 15, 16 и 17 июня будет еще около +25 градусов, то с 18 июня и по 20-е июня она будет постепенно опускаться до +20 градусов, а 21 июня упадет до +18 градусов. Не исключено, что все это время будут дожди, усиленный ветер, и МЧС по Башкирии снова начнет ежедневно оповещать о штормовом ухудшении погоды. С 20-го июня начнутся гарантированные дожди.