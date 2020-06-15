В Уфе будет холодная для июня погода и задержится она надолго
Сегодня, 10:18ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды и пообещал серьезное похолодание в июне.
По информации синоптиков, к концу текущей недели температура воздуха существенно понизиться. Похолодание будет постепенным.
К примеру, если 15, 16 и 17 июня будет еще около +25 градусов, то с 18 июня и по 20-е июня она будет постепенно опускаться до +20 градусов, а 21 июня упадет до +18 градусов. Не исключено, что все это время будут дожди, усиленный ветер, и МЧС по Башкирии снова начнет ежедневно оповещать о штормовом ухудшении погоды. С 20-го июня начнутся гарантированные дожди.
Что касается следующей недели, то и здесь не будет потепления. К примеру,в понедельник, 22 июня температура будет снова очень низкой и достигнет +16 градусов, а потом будут сплошные дожди и осадки.
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