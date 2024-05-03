Тараканами в уфимском детском саду заинтересовался Роспотребнадзор

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В региональном управлении Роспотребнадзора отреагировали на появившуюся в Сети информацию о том, что в одном из детских садов Уфы якобы обитают тараканы. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства, по итогам выяснения будут приняты меры реагирования.
Напомним, на насекомых в детском саду №131 ранее пожаловались родители воспитанников. По их словам, они неоднократно замечали в учреждении тараканов «размеров в ладонь», в то же время сотрудники садика заявляли, что это «просто жуки, а не тараканы».
Напомним, ранее массовое отравление произошло в интернате при музыкальном колледже в Уфе. Проживающие там подростки стали жаловаться на недомогание: тошноту и боли в желудке. По словам родителей учащихся, в тарелках их дети якобы видели личинок насекомых и мух.
Как известно, тараканы опасны тем, что являются переносчиками многих заболеваний: дизентерии, гастроэнтерита, ряда урогенитальных инфекций, сальмонеллеза, менингита, пневмонии. Тараканы относятся к тем насекомым, которые способны давать потомство в рекордно короткие сроки. Размножение тараканов занимает совсем немного времени, поэтому попавшие в квартиру паразиты быстро ее осваивают и заселяют.