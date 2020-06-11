В Башкирии синоптики сообщили, какая погода будет в республике 12 июня

Специалисты Башгидрометцентра сообщили, что 12 июня будет не очень благоприятная погоды. Синоптики обещают грозы, град и сильный ветер.

Ветер будет умеренный западного направления с переходом на северный, порывы местами будут сильными. Температура воздуха составит +12,+17°, днём потеплеет до +22,+27°.

Напомним, что ранее в МЧС публиковали штормовое предупреждение, которое должно было продлится до вечера сегодняшнего дня, 11 июня. Обещают, что скорость ветра при грозе будет варьироваться от 15 до 20 метров в секунду.