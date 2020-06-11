В Башкирии синоптики сообщили, какая погода будет в республике 12 июня
Сегодня, 13:41ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Стало известно о том, что ждет жителей региона в День России.
Специалисты Башгидрометцентра сообщили, что 12 июня будет не очень благоприятная погоды. Синоптики обещают грозы, град и сильный ветер.
Ветер будет умеренный западного направления с переходом на северный, порывы местами будут сильными. Температура воздуха составит +12,+17°, днём потеплеет до +22,+27°.
Напомним, что ранее в МЧС публиковали штормовое предупреждение, которое должно было продлится до вечера сегодняшнего дня, 11 июня. Обещают, что скорость ветра при грозе будет варьироваться от 15 до 20 метров в секунду.
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