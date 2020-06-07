Здравствуй, лето: всю неделю в Башкирии сохранится сухая и жаркая погода до +35°
Сегодня, 09:55ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Это увеличит пожароопасность в лесных массивах республики до высокой, по югу республики — до чрезвычайной.
Если в первые июньские выходные в Башкирии температурный фон был близок к обычным значениям (ночью +9…+15°, днем +21…+26°), то на большую часть грядущей недели в регион придет жара.
Как сообщает Башгидрометцентр, в начале недели над Уралом в атмосфере будет усиливаться мощный антициклон, прогнозируется повышение температуры воздуха днем до 30°, местами до 35°. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый.
МЧС предупреждает, что в дни с повышенной температурой воздуха (выше 28°) лучше не выходить на улицу без особой необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности (с 11 до 17 часов). Не рекомендуется употреблять алкоголь (в том числе и пиво) и газированные напитки, которые замедляют обменные процессы в организме.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей