Здравствуй, лето: всю неделю в Башкирии сохранится сухая и жаркая погода до +35°

Если в первые июньские выходные в Башкирии температурный фон был близок к обычным значениям (ночью +9…+15°, днем +21…+26°), то на большую часть грядущей недели в регион придет жара.

Как сообщает Башгидрометцентр, в начале недели над Уралом в атмосфере будет усиливаться мощный антициклон, прогнозируется повышение температуры воздуха днем до 30°, местами до 35°. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый.

МЧС предупреждает, что в дни с повышенной температурой воздуха (выше 28°) лучше не выходить на улицу без особой необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности (с 11 до 17 часов). Не рекомендуется употреблять алкоголь (в том числе и пиво) и газированные напитки, которые замедляют обменные процессы в организме.