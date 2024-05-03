В школе №110 проходили учения — МЧС Башкирии

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Уфе из здания школы №110 эвакуировали учеников и сотрудников образовательного учреждения. Как выяснилось позднее, эвакуация была плановой.
— 110 школа — плановая эвакуация, тренировка, — пояснили в пресс-службе МЧС по РБ.
Напомним, ранее в Уфе до начала занятий экстренно покинуть здание пришлось обучающимся Уфимского профессионального колледжа имени Султана Бикеева. Также в минувшие несколько недель эвакуации прошли в ряде других образовательных учреждений столицы Республики Башкортостан.