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Published Сегодня, 08:19

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В Уфе прошла эвакуация в школе №110

В школе №110 проходили учения — МЧС Башкирии

3 мая 2024, 08:19
Фото: 1MI

В Уфе прошла эвакуация в школе №110

Школьников и преподавательский состав вывели на улицу, сообщают очевидцы в соцсетях.

В Уфе из здания школы №110 эвакуировали учеников и сотрудников образовательного учреждения. Как выяснилось позднее, эвакуация была плановой.

— 110 школа — плановая эвакуация, тренировка, — пояснили в пресс-службе МЧС по РБ.

Напомним, ранее в Уфе до начала занятий экстренно покинуть здание пришлось обучающимся Уфимского профессионального колледжа имени Султана Бикеева. Также в минувшие несколько недель эвакуации прошли в ряде других образовательных учреждений столицы Республики Башкортостан.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Эвакуация#МЧС РБ#Школы
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