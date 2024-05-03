В школе №110 проходили учения — МЧС Башкирии

Напомним, ранее в Уфе до начала занятий экстренно покинуть здание пришлось обучающимся Уфимского профессионального колледжа имени Султана Бикеева. Также в минувшие несколько недель эвакуации прошли в ряде других образовательных учреждений столицы Республики Башкортостан.