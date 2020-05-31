Жара, град, дождь: какой будет погода в первую неделю лета в Башкирии
Сегодня, 19:33ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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В Башкирии первые дни лета будут дождливыми и жаркими одновременно.
Начало первой недели июня текущего года ожидается дождливым и одновременно жарким.
Завтра, 1 июня, по прогнозу Башгидромета, ожидаются дожди разной степени интенсивности с грозами, возможен град.
Ветер в основном умеренный, но иногда возможны сильные порывы до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опустить до +9 градусов, днем воздух прогреется до +26 градусов.
В другие дни предстоящей недели характер погоды существенно не изменится.
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