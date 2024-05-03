В Уфе из-за Пасхи перекроют движение

Пасха (также Воскресение Христово, Светлое Христово Воскресение) — древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». Сейчас дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.