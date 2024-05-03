mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В Уфе из-за Пасхи перекроют движение

В Уфе из-за Пасхи перекроют движение

3 мая 2024, 06:38
Фото: 1MI
5 мая православный мир отметит главный христианский праздник — Светлую Пасху. Тысячи прихожан соберутся в 19 столичных храмах на праздничную службу. Подробности о том, как пройдут торжества в Уфе, сообщает городская администрация.

В связи с празднованием Пасхи в Уфе в период с 17:00 4 мая до 11:00 5 мая временно закроют движение на нескольких улицах.

Так, движение ограничат на следующих улицах:

  • Дюртюлинской;
  • Кирова — от Ветошникова до Айской;
  • Амурской — от Амурской, 60 до Кирова, 89;
  • Крестьянской — от Крестьянской, 63 до проезда вдоль Кирова, 91;
  • Бехтерева — от перекрестка с Менделеева до Менделеева, 1/1;
  • Маяковского — от Архитектурной до Калинина;
  • по местному проезду вдоль Баязита Бикбая, 32А

Отмечается, что для безопасности пасхальных богослужений будет обеспечено дежурство сотрудников полиции, ЦОБа и медиков.

Пасха (также Воскресение Христово, Светлое Христово Воскресение) — древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». Сейчас дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.

Читайте также:
В Уфе на два дня перекроют важную дорогуНовые дорожные ограничения вводятся в центре УфыВ Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
#Общество#Уфа#Ограничение движения#Башкортостан#Новости Башкирии#Пасха#Праздники
Подпишитесь
Башкирию накрыл снегопад посреди мая
Сегодня, 07:28
В Уфе из-за «Южных ворот» перекроют движение до середины осени
Сегодня, 11:17
В Уфе простились с участником СВО
Сегодня, 11:09
Уфимцам назвали трех всадников дорожного апокалипсиса
Сегодня, 10:50
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Гузель Уразовой
Сегодня, 10:27
Заводу «Москвич» не грозит банкротство
Вчера, 06:57
"