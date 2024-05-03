В Уфе из-за Пасхи перекроют движение

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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В связи с празднованием Пасхи в Уфе в период с 17:00 4 мая до 11:00 5 мая временно закроют движение на нескольких улицах.
Так, движение ограничат на следующих улицах:
Отмечается, что для безопасности пасхальных богослужений будет обеспечено дежурство сотрудников полиции, ЦОБа и медиков.
Пасха (также Воскресение Христово, Светлое Христово Воскресение) — древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». Сейчас дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.