Правительство России изучит вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Федерация независимых профсоюзов России обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Правительство изучает возможность возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ранее Федерация независимых профсоюзов России обратилась к президенту страны Владимиру Путину с предложением возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. В частности, организация обратила внимание на то, что Минтруд не занимается подготовкой изменений в законодательство, предусматривающих индексацию пенсий. Напомним, пенсии работающих пенсионеров не индексируют с 1 января 2016 г., когда властям потребовалось уменьшить размер дефицита Пенсионного фонда России (ПФР). При этом, по данным Минтруда РФ, средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров должен увеличиться в 2021 г. до 17443 руб. Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные — на 2,6%. Всего в 2021 г. на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение направят 632,7 млрд руб.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter