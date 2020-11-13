Правительство России изучит вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство России изучит вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

Вчера, 18:13ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Федерация независимых профсоюзов России обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Правительство изучает возможность возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает vesti.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России обратилась к президенту страны Владимиру Путину с предложением возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. В частности, организация обратила внимание на то, что Минтруд не занимается подготовкой изменений в законодательство, предусматривающих индексацию пенсий. Напомним, пенсии работающих пенсионеров не индексируют с 1 января 2016 г., когда властям потребовалось уменьшить размер дефицита Пенсионного фонда России (ПФР).

При этом, по данным Минтруда РФ, средний размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров должен увеличиться в 2021 г. до 17443 руб. Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные — на 2,6%. Всего в 2021 г. на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение направят 632,7 млрд руб.

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