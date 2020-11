Михаила Мишустина призвали начать выплаты пенсионерам на покупку медицинских масок

Главу правительства страны просят начать выплаты для приобретения средств индивидуальной защиты инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям.

Депутат Госдумы Сергей Миронов обратился с письмом к главе правительства Михаилу Мишустину, в котором просит начать выплаты для приобретения средств индивидуальной защиты инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям или их распределения через органы социальной защиты населения. Об этом сообщает Regnum. Также, по мнению Сергея Миронова, целесообразно проработать вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам. Напомним, в России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса. В частности, некоторые регионы переходят на режим самоизоляции, иные — перекрывают дороги или планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда, в ряде регионов России ограничена продажа алкоголя. Напомним, в Башкирии с октября пожилым людям рекомендовано перейти на режим самоизоляции. В Башкирии, по данным статистики, проживает более 849 тысяч пожилых людей от 60 лет и старше.

