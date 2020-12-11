Росстат заявил о росте смертности в Башкирии в октябре 2020 года на 36%

Росстат заявил о росте смертности в Башкирии в октябре 2020 года на 36%

Вчера, 13:45ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Росстат опубликовал данные по смертности в регионах России за октябрь. В Башкирии показатель вырос на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Общее число умерших в республике за октябрь составило 6045 человек. Для сравнения, в октябре 2019 года скончалось 4444 жителя. Таким образом, показатель в этом году вырос на 36%.

В число лидеров по смертности в Приволжском федеральном округе входят Самарская область, где количество увеличилось на 61%, и Удмуртия с ростом на 59%. В соседней Татарии прирост смертей составил 46%. Самый маленький процент показала Чувашия. Если в октябре 2019 года там умерло 1446 человек, то в этом году на 255 больше (17%) или 1701 житель.

Напомним, ранее была опубликована статистика Росстата по смертности с января по сентябрь 2020 года. В Башкирии за девять месяцев умерло 41092 человек, что на 4209 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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