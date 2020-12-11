Росстат заявил о росте смертности в Башкирии в октябре 2020 года на 36%

В число лидеров по смертности в Приволжском федеральном округе входят Самарская область, где количество увеличилось на 61%, и Удмуртия с ростом на 59%. В соседней Татарии прирост смертей составил 46%. Самый маленький процент показала Чувашия. Если в октябре 2019 года там умерло 1446 человек, то в этом году на 255 больше (17%) или 1701 житель.