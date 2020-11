Росстат опубликовал данные по детской смертности в России за девять месяцев. Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия поставила антирекорд.

Так, в республике с января по сентябрь умерли 172 ребёнка, что на 39 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С этим показателем Башкирия вышла на первое место среди регионов ПФО. Следом идёт Татария, где за год зарегистрировано 126 детских смертей. Заключает тройку Нижнегородская область. Там показатель составил 105 случаев. Всего в ПФО зафиксировано 894 смерти ребёнка. Для сравнения, в прошлом году за девять месяцев умерла 1 029 детей.

