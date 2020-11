Глава Минтранса Башкирии объяснил, почему не получится снизить смертность на дорогах

Сегодня, 12 ноября, на пресс-конференции, посвященной строительству и ремонту дорог в республике, глава Минтранса РБ Алан Марзаев объяснил, почему статистика смертности на дорогах не улучшается.

По словам министра, благодаря благоустройству дорог, установки камер и знаков удалось сократить общее количество аварий и пострадавших. Тем не менее, на сегодняшний день погибло в ДТП 388 человек — столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. — Данная задача по снижению смертности может быть не выполнена, отметил Алан Марзаев. Чиновник отметил, что в 2020 году увеличилась тяжесть последствий ДТП. При этом лишь небольшой процент ДТП происходит из-за сопутствующих условий: качества дорожного покрытия, снежных накатов. — Федеральные трассы в Башкирии оснащены лучше, чем региональные. Но, несмотря на это, количество погибших за 9 месяцев текущего года на федеральных дорогах на одного больше, чем в прошлом году, отметил Марзаев. По данным анализа, из 51 человека, погибшего на федеральных дорогах, в ходе столкновений погибли 38 человек, от наезда — 11 человек. Это составляет 90% от общего количества причин смертей. Причины столкновения: превышение скорости, водители идут на обгон и нарушают дистанцию, при выезде со второстепенной дороги на главную не пропускают водителей. Из 333 погибших в ДТП 94 погибло, когда водитель был пьян. — Если бы люди не садились за руль пьяными, смертей было бы в два раза меньше. Если у нас со стороны Минтранса не будет проводиться вовремя уборка снега, разметки и знаки, со стороны МВД контроль водителей и пешеходов, если не будет проводить школы работу с детьми, если участники движения не будут соблюдать ПДД, то Минтранс не справится с проблемой. Её надо решать комплексно, подытожил Алан Марзаев. Ранее, глава Башкирии раскритиковал работу Минтранса за растущую смертность на дорогах, заявив, Марзаеву, что «вашу работу, как министра, оцениваю неудовлетворительно».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter