Глава Минтранса Башкирии объяснил, почему не получится снизить смертность на дорогах

— Если бы люди не садились за руль пьяными, смертей было бы в два раза меньше. Если у нас со стороны Минтранса не будет проводиться вовремя уборка снега, разметки и знаки, со стороны МВД контроль водителей и пешеходов, если не будет проводить школы работу с детьми, если участники движения не будут соблюдать ПДД, то Минтранс не справится с проблемой. Её надо решать комплексно, подытожил Алан Марзаев.