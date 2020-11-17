Глава Минздрава Башкирии опроверг информацию об «избыточной» смертности

— У всех умерших установлена конкретная причина на основании свидетельства о смерти, которое выдается медорганизацией и отделением ЗАГС. По нашим оперативным данным смертность выросла не более чем на десять процентов и составляет 13,4 человека на тысячу жителей республики, отметил Максим Забелин.