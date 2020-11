Глава Минздрава Башкирии опроверг информацию об «избыточной» смертности

Сегодня, 17 ноября, на брифинге Минздрава Максим Забелин озвучил статистические данные по смертности и прокомментировал недавно опубликованную статистику Росстата.

По словам Максима Забелина, официально в терминах не существует понятия «неуточненная» или «избыточная» смертость. В связи с этим Минздрав направил запрос в Росстат и ЗАГСы республики, чтобы уточнить число умерших с января 2020 года. — У всех умерших установлена конкретная причина на основании свидетельства о смерти, которое выдается медорганизацией и отделением ЗАГС. По нашим оперативным данным смертность выросла не более чем на десять процентов и составляет 13,4 человека на тысячу жителей республики, отметил Максим Забелин. Напомним, Росстат опубликовал данные по детской смертности в России за девять месяцев. Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия поставила антирекорд. Так, в республике с января по сентябрь умерли 172 ребёнка, что на 39 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

