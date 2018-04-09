Анализируй это: снег на окраине и в центре Уфы оказался почти одинаковым

Нынешние образцы снега для проведения микробиологических анализов были доставлены в лабораторию из трех точек: из поселка Новоалександровка, что в Северной части Уфы, от здания аграрного университета по улице 8 Марта, а также из Челябинской области от города Миньяр.

Результаты оказались вполне предсказуемыми. Самая характерная примета данной экспертизы - щелочная реакция во всех трех пробах, что свидетельствует о том, что они этот снег оказался напичкан различными химикатами.

Итак, рассмотрим результаты экспертизы наших проб снега подробнее.

1. Образец снега из поселка Новоалександровка.

Общее впечатление среднее – снег подвергся изрядной «бомбардировке» различными осадками неприродного происхождения. В нем обнаружились в немалом количестве частицы песка и сажи.

Более того – некоторые кусочки сажи поле увеличения через микроскоп так и хочется обозвать ошметками.

Явно обозначились в пробах снега из Новоалександровки наравне с песком кристаллы солей и жировые включения.

Нашелся также эпителий, который, вероятно, оставили на снегу какие- то животные.

2. Образец снега с улицы 8 Марта, от здания Башкирского государственного аграрного университета.

Общее впечатление – для центра города оказалось довольно чисто. Автомобильным выхлопам все-таки не удалось окончательно изгваздать снег, а промпредприятий поблизости не оказалось.

Нашлись несколько кристалликов соли. Сажи обнаружено не было, что говорит само за себя и опять же косвенно свидетельствует об отсутствии вблизи промпредприятия с их выбросами.

При этом не обошлось без синтетических волокон, которые могли здесь остаться, например, с одежды прохожих, если они вдруг поскользнулись и упали в этом месте.

В этом месте также дали о себе знать частички эпителия, которые наверняка оставили животные, приезжающие со своими хозяевами в ветеринарную клинику при вузе.

3. Образец снега из города Миньяр Челябинской области.

В этот раз напомнила о себе сажа (вот они – следы какого-то местного комбината, наверняка!).

Частицы песка и вновь эпителий домашнего животного. Ну куда же без них?

Какая-то аппетитная рыба, а точнее кусочек мусора в форме рыбки.

Нашлись растительные остатки.

Частицы полиэтилена, напоминающие танцующего вприсядку человечка, довершили жизнерадостное впечатление от этой порции анализов.

Общий вывод: Как показали анализы, во всех трех пробах снега присутствовали химические элементы – где-то в большей, а где-то в меньшей степени. По словам эксперта, это свидетельствует, скорее всего, об изрядной загазованности в местах взятия образцов, образовавшейся из-за обилия автомобильных выхлопов либо присутствия промышленных выбросов. Да и по остальным параметрам, к нашему удивлению, принципиальных отличий между результатами анализов не оказалось.

Напомним, две пробы снега, взятые в сквере имени Нестерова на улице Ленина в Уфе и на улице Зои Космодемьянской в микрорайоне Цыганская поляна, показали кислую реакцию, что свидетельствовало об отсутствии большого числа «химии» в них. А в сегодняшнем примере даже снег, привезенный из гористой местности под Миньяром дал щелочную реакцию. Впрочем, если вспомнить о наличии в Челябинской области такого одиозного предприятия, как комбинат «Маяк», занимающегося переработкой радиационных отходов, то наверное. Не стоит удивляться обилию химических примесей в тамошнем снеге.

Наши исследования вдохновлены инстаграм-аккаунтом пользователя yannasamsonova, популяризатора науки, медицинского работника.