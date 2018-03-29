Анализируй это: Эксперт проверил пробы снега в районе Кроношпана под Уфой
Медиакорсеть продолжает серию микрорепортажей о качестве уфимского снега, взятого на исследования в различных частях города.
На сей раз на экспертизу были представлены четыре пробы снега, полученные в окрестностях такого небезызвестного предприятия, как «Кроношпан». Снег был взят в районах деревень Светлая, Дорогино, а также в двух концах села Грибовка – около газовых факелов и непосредственно возле «Кроношпана». После того, как собранный снег при комнатной температуре превратился в талую воду, содержание проб не оставило сомнений в том, вблизи какого производства они были взяты.
Как отметил эксперт, анализ кислотно-щелочного баланса всех четырех проб дал схожие результаты – все они окрасились в зеленоватый оттенок, то есть дали щелочную реакцию.
Примечательно, что если сравнивать предыдущие пробы, взятые в таких относительно благополучных в экологическом плане районах, как уфимский сквер имени Нестерова и Цыганская поляна, то в обоих случаях анализы дали слабо-кислую реакцию. Но в случае в пробами из Дорогино, Грибовки и Светлой этого не произошло, хотя они также расположены в загородной зоне. Вполне вероятно, что лет пять назад, до начала строительства «Кроношпана», снег здесь и дал бы кислую реакцию. Но сейчас реакция всех четырех проб «околокроношпановского» снега оказалась щелочной, что дает основания заподозрить наличие в нем неких химических выбросов, источником которых может быть именно завод «Кроношпан». По словам нашего эксперта, для уточнения этих данных требуется более полное химическое исследование.
Если говорить о результатах анализов снега подробнее, то в пробах, взятых возле села Дорогино, была обнаружена соль, которая предположительно могла появиться после посыпания скольких участков дороги.
Обнаружены также мельчайшие частицы обычного песка.
Ожидаемо не обошлось в анализах без присутствия растительных частиц разного размера (коры, опилок и т.п.).
Нашлась в снегу из села Дорогино также сажа.
Деревня Светлая также дала на пробы снег, насыщенный растительными элементами, которые могли появиться тут двумя способами – прилетев с «Кронопана» или в результате распиливания дров либо досок. Местные жители склонны больше верить в первую версию развития событий.
Нашлись в этих пробах снега также частицы песка, сажи и жировые включения.
Попались кусочки эпителия, предположительно оставленного собакой, котом или другим животным, что вполне естественно для сельской местности.
Были также обнаружены синтетические нитки и волокна, а также пузырьки воздуха.
Третья проба, привезенная из села Грибовка и взятая возле газовых факелов, содержит сажу и песок.
В ней также обнаружились водоросли и пузырьки воздуха.
Не обошлось и без кусочков эпителия и ниток
Присутствовали в пробах также и кристаллы солей
Нашлись синтетические включения.
И наконец, самая интригующая проба – снег из села Грибовка, взятый из сугроба рядом с «Кроношпаном».
В нем присутствовало предостаточно растительных элементов, в которых без труда угадываются древесные опилки.
Эксперт обнаружил также сажу и некий органический элемент.
Наряду с растительными остатками нашлись также частицы песка.
Общий вывод: окрестности «Кроношпана» усыпаны опилками, происхождение которых не оставляет сомнений, а также в атмосфере имеются сажа и химические элементы. Медиакорсеть намерена провести более углубленное исследование проб снега, полученных в районе «Кроношпана», чтобы выяснить, какие же химические элементы превратили местную талую воду в щелочной раствор.
Наши исследования вдохновлены инстаграм-аккаунтом пользователя yannasamsonova, популяризатора науки, медицинского работника.
Ранее ИА Медиакорсеть делала микрорепортажи из сугробов в районе проспекта Салавата Юлаева, Цыганской (Кооперативной поляны), сквера имени Нестерова и площади Салавата Юлаева.
Мы продолжим наблюдение за скрытым от глаза микромиром столицы республики. На очереди – анализ проб еще из нескольких районов Уфы.