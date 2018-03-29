Анализируй это: Эксперт проверил пробы снега в районе Кроношпана под Уфой

На сей раз на экспертизу были представлены четыре пробы снега, полученные в окрестностях такого небезызвестного предприятия, как «Кроношпан». Снег был взят в районах деревень Светлая, Дорогино, а также в двух концах села Грибовка – около газовых факелов и непосредственно возле «Кроношпана». После того, как собранный снег при комнатной температуре превратился в талую воду, содержание проб не оставило сомнений в том, вблизи какого производства они были взяты.

Как отметил эксперт, анализ кислотно-щелочного баланса всех четырех проб дал схожие результаты – все они окрасились в зеленоватый оттенок, то есть дали щелочную реакцию.

Примечательно, что если сравнивать предыдущие пробы, взятые в таких относительно благополучных в экологическом плане районах, как уфимский сквер имени Нестерова и Цыганская поляна, то в обоих случаях анализы дали слабо-кислую реакцию. Но в случае в пробами из Дорогино, Грибовки и Светлой этого не произошло, хотя они также расположены в загородной зоне. Вполне вероятно, что лет пять назад, до начала строительства «Кроношпана», снег здесь и дал бы кислую реакцию. Но сейчас реакция всех четырех проб «околокроношпановского» снега оказалась щелочной, что дает основания заподозрить наличие в нем неких химических выбросов, источником которых может быть именно завод «Кроношпан». По словам нашего эксперта, для уточнения этих данных требуется более полное химическое исследование.

Если говорить о результатах анализов снега подробнее, то в пробах, взятых возле села Дорогино, была обнаружена соль, которая предположительно могла появиться после посыпания скольких участков дороги.

Обнаружены также мельчайшие частицы обычного песка.

Ожидаемо не обошлось в анализах без присутствия растительных частиц разного размера (коры, опилок и т.п.).

Нашлась в снегу из села Дорогино также сажа.

Деревня Светлая также дала на пробы снег, насыщенный растительными элементами, которые могли появиться тут двумя способами – прилетев с «Кронопана» или в результате распиливания дров либо досок. Местные жители склонны больше верить в первую версию развития событий.

Нашлись в этих пробах снега также частицы песка, сажи и жировые включения.

Попались кусочки эпителия, предположительно оставленного собакой, котом или другим животным, что вполне естественно для сельской местности.

Были также обнаружены синтетические нитки и волокна, а также пузырьки воздуха.

Третья проба, привезенная из села Грибовка и взятая возле газовых факелов, содержит сажу и песок.

В ней также обнаружились водоросли и пузырьки воздуха.

Не обошлось и без кусочков эпителия и ниток

Присутствовали в пробах также и кристаллы солей

Нашлись синтетические включения.

И наконец, самая интригующая проба – снег из села Грибовка, взятый из сугроба рядом с «Кроношпаном».

В нем присутствовало предостаточно растительных элементов, в которых без труда угадываются древесные опилки.

Эксперт обнаружил также сажу и некий органический элемент.

Наряду с растительными остатками нашлись также частицы песка.

Общий вывод: окрестности «Кроношпана» усыпаны опилками, происхождение которых не оставляет сомнений, а также в атмосфере имеются сажа и химические элементы. Медиакорсеть намерена провести более углубленное исследование проб снега, полученных в районе «Кроношпана», чтобы выяснить, какие же химические элементы превратили местную талую воду в щелочной раствор.

Наши исследования вдохновлены инстаграм-аккаунтом пользователя yannasamsonova, популяризатора науки, медицинского работника.

Ранее ИА Медиакорсеть делала микрорепортажи из сугробов в районе проспекта Салавата Юлаева, Цыганской (Кооперативной поляны), сквера имени Нестерова и площади Салавата Юлаева.