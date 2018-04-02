Анализируй это: мы проверили снег из парка «Первомайский» и из Затона в Уфе

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей результаты исследований проб снега, взятого в северной части Уфы – а конкретнее в столь любимом жителями Черниковки парке «Первомайский» и в западной части столицы – в микрорайоне «Затон».

Как отметил наш эксперт, обе пробы приняли зеленоватый цвет разных оттенков – это означает, что в них обнаружено содержание химических веществ. Поскольку речь идет о городской зоне, вероятно, присутствие химических элементов можно объяснить наличием автомобильных выхлопов, реагентов либо промышленных выбросов.

Сначала рассмотрим результаты анализа проб снега, взятых с территории парка «Первомайский».

Общее впечатление: в снегу много частиц сажи и песка, что можно объяснить близостью проезжей части.

Вот как выглядит стандартный «набор добавок» к снегу в парке «Первомайский»: песок+сажа+кристаллы солей.

Вполне логично, что в парке под деревьями в снегу оказались растительные остатки.

В пробах нашлись также волокна полиэтилена и синтетическое волокно – видимо, это объясняется недостатком мусорных урн либо плохими привычками некоторых горожан, позволяющих себе бросать мусор куда попало. Поскольку полиэтилен и синтетические волокна не являются биоразлагаемыми материалами, это явление особенно печально.

На таком экологически неблагонадежном фоне было особенно приятно увидеть в пробах снега пузырьки воздуха.

В микрорайоне Затон пробы снега были получены во дворе одного из многоэтажных жилых домов, и в них обнаружились все приличествующие случаю «городские добавки».

В пробах обнаружилось немалое присутствие кристаллов соли и эпителия животных. Первое, скорее всего, можно объяснить усилиями местных дворников, посыпающих скользкие участки двора каменной солью, а второе – это следы, оставленные после прогулки собачками или кошками.

В этой пробе несколько неожиданно было встретить массовое присутствие разноцветных синтетических волокон. Вероятно, они появились здесь после того, как хозяйки, живущие в доме, вытряхивали на балконе куртки или одеяла.

Сажа в этой пробе снега, наверное, появилась из-за автомобильных выхлопов.

О частицах песка в снегу даже говорить не приходится, ведь пробы были взяты рядом с цветочной клумбой.

Общий вывод: на сей раз, несмотря на то, что пробы были взяты в совершенно разных частях города, каждая из них дала щелочную реакцию. Это означает, что городская атмосфера насыщена химическими веществами, даже если вблизи нет промышленных предприятий, как в микрорайоне «Затон». Однозначно можно сказать, что этому способствует несчетное число личного автотранспорта, поскольку реагенты для борьбы с гололедом в Уфе, если верить столичным властям, практически не применяются. И противостоять этой напасти реальной возможности, видимо, не будет, пока уфимцы не предпочтут автомобилям велосипеды и пешие прогулки.

Наши исследования вдохновлены инстаграм-аккаунтом пользователя yannasamsonova, популяризатора науки, медицинского работника.