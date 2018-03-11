Анализируй это: уфимский снег (Сквер Нестерова и площадь Салавата Юлаева)

Прощаясь с малоснежной уфимской зимой сезона 2017-2018 года мы берем в хаотичном и бессистемном порядке пробы снега из разных более-менее контрастных мест Уфы и Башкирии по методике британских учёных мозголомов и рассматриваем талую воду через микроскоп в пристойном увеличении в надежде разглядеть, что кроме воды в нем есть.

баночки с пробами: на дне пробы с площади Салавата оказалось много песка, баночка из сквера Нестерова (это в конце улицы Ленина) кажется идеально чистой

В этот раз в окулярах - тихое место в конце улицы Ленина и праздное - у памятника Салавату Юлаеву. Талая вода в них отличается принципиально, видно невооруженным взглядом: в сквере Нестерова мало песку, а в прогулочном месте городские службы его не пожалели. К памятнику ходят уфимцы с улиц Гафури, Заки Валиди, а также студенческая молодежь, проживающая в общежитиях БашГУ, а также многочисленные гости столицы - не дай Бог, кто поскользнется в самом известном месте Уфы.

А теперь посмотрим, что, кроме песка есть в снегу у памятника Салавата Юлаеву (листайте слайдер фото):

Посмотрим, какую реакцию даст стаявший снег из обоих мест:

Реакция среды: синим, ярко щелочным окрасилась проба с площади Салавата Юлаева, желтым, слабо-кислым - проба из сквера Нестерова, в конце улицы Ленина

Общий вывод - места нам попались довольно чистые, снег тут неплохой, в отличие от обочины Проспекта Салавата Юлаева. В городе активно пользуются реагентами и песком, чтобы народ не подскальзывался. Новые виды мусора попались в этот раз: мелкий полиэтилен и бумага. И это... собаководы и их питомцы! Нехорошо, давайте как-то уже привыкать к совочкам и пакетикам для выгула.

Наши исследования вдохновлены инстаграм-аккаунтом пользователя yannasamsonova, популяризатора науки, медицинского работника.

Ранее ИА Медиакорсеть делала микрорепортажи из сугробов в районе Проспекта Салавата Юлаева и Цыганской (Кооперативной поляны).