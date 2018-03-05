Анализируй это: уфимский снег (проспект Салавата Юлаева и Цыганская поляна)

В первых наших исследованиях - проба снега из двух точек - обочины проспекта Салавата Юлаева и Кооперативной поляны. Пробы были отобраны в специальные баночки для анализов, которые продаются в каждой аптеке, внимательно рассмотрены и сфотографированы под многократным увеличением.

Снег, взятый на обочине Проспекта Салавата Юлаева, оказался предсказуемо грязным. Общий фон - загрязненный, много разных включений: сажа и рыжий сипайловский песочек - это подарок автомобильного транспорта. Прозрачные кристаллы солей - следы от обработки реагентами - будем надеяться, что это хлорид натрия, то есть поваренная соль. Синяя ниточка - наверное, чьи-то джинсы.

Снег, собранный в районе Кооперативной (Цыганской) поляны, обрадовал своей почти девственной чистотой - видны редкие включения, в основном органические. Чаще всего можно увидеть слущенный эпителий собачей кожи - явно какой-то шарик здесь почесался задней лапой за ухом. Среди органических включений прослеживаются или лапки каких-то членистоногих тварей типа комаров и микроскопические водоросли: не иначе как повлияла близость реки.

Теперь вы сами можете увидеть, как на самом деле выглядит и из чего состоит грязь.

Анализ микробиологического состава обеих проб не дал видимого для нашей оптики результата даже через несколько дней - микробы вроде есть, но мелкие и можно увидеть их только в движении, на видеозаписи, которой у нас пока нет.

Грязный весенний снег под микроскопом

Анализ кислотно-щелочного баланса двух проб также дал разные результаты.

Для этого мы применили 1-процентный спиртовой раствор бромтимолового синего. Подтаявший снег с Проспекта Салавата Юлаева окрасился в голубой цвет - реакция щелочная, т.е. в составе много щёлочи. Раствор с Цыганской поляны окрасился в бледно-желтый цвет, значит, реакция слабо-кислая.

Слева - растаявший щелочной снег с проспекта Салавата Юлаева, справа - слабощелочная реакция Цыганской поляны