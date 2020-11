В Башкирии зарегистрировали коронавирус еще у 101 человека

В республике за минувшие сутки выявлено еще 101 человек с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РБ.

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 101 человека с коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество инфицированных в республике составляет 11547 человек. За минувшие сутки в республике выздоровело 78 человек, всего 10754 жителей регионаперебороло опасную болезнь. За минувшие сутки коронавирус выявлен у 20498 россиян, выздоровели 11492 человек. Под медицинским наблюдением в России остаются 419378 человек. На 8 ноября в стране зарегистрировано 218 летальных исходов (общее количество — 30537 человек). Также за минувшие сутки в Башкирии от коронавируса скончался еще один человек.

