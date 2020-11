Специалист рассказал, каких рекомендаций в рационе стоит придерживаться при подтвержденном коронавирусе.

Газета “Известия” сообщает, что при положительном тесте на коронавирусную инфекцию пациентам стоит придерживаться специальной диеты. В частности, необходимо ограничить потребление продуктов с большим количеством соли, поскольку она способствует сгущению крови, а также увеличить количество потребляемой жидкости - преимущественно воды, компотов. Кроме этого, необходимо ограничить употребление алкогольных напитков, которые стимулируют вывод жидкости из организма.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter