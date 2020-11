Внимание, коронавирус! Какие меры предосторожности стоит принять в домашних условиях

Доктор из Уфы дал полезные советы о том, как вести себя в случае подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

Самая большая ошибка при появлении симптомов острого респираторного заболевания и подозрении на развитие коронавируса или пневмонии — это паника. На это медики обращают внимание, прежде всего. Паническое состояние и самовнушение в стиле «Мы все умрем!» могут значительно усложнить течение болезни. Перво-наперво врачи советуют прислушаться к своему состоянию, проанализировать имеющиеся симптомы болезни и внимать советам практикующих докторов, а не зачитываться перепечатками из непроверенных источников. Врач из Башкирии Глеб Глебов, работающий в ковид-госпитале в Зубово, на своей странице в соцсетях взялся вести консультации и отвечать на многочисленные вопросы подписчиков. Судя по отзывам, такое общение помогает многим взять себя в руки. Приведем 10 советов от доктора Глебова: 1. Признаками возможного заражения Covid-19 являются четыре ключевых фактора: поражение легких более 25%, выявленное на компьютерном томографе (КТ), продолжительная температура выше 38 градусов, частота дыхания более 22 вдохов в минуту в спокойном состоянии, а также сатурация (содержание кислорода в крови) ниже 95%. При наличии хотя бы двух из этих симптомов можно уже говорить о госпитализации. Но если состояние терпимое и есть возможность получать лечение в домашних условиях — приобрести необходимые лекарства, делать уколы, то рваться в госпиталь не стоит. Кстати, исчезновение вкуса и запаха не является обязательным симптомом коронавируса, но если это произошло, то лишний раз подтверждает наличие у вас Covid-19. 2. Учитывая огромные очереди на прохождение КТ, не стоит спешить туда и подвергать свой организм лишний раз облучению, а также опасности подцепить другую инфекцию в больнице или по пути в транспорте. Кстати, после выписки из госпиталя также не стоит снова стремиться на КТ, поскольку легкие восстанавливаются постепенно. Если вы делали пару раз КТ, это значит, что вас ждут ограничения — летом после такой радиационной нагрузки на организм нельзя будет активно загорать на солнце. 3. Мазок ПЦР на наличие в организме Covid-19 имеет смысл сдавать в самом начале — до пятого дня заболевания. И стоит учесть, что в 30% случаев анализ ПЦР выдает ошибочный результат. Брать мазки у вас должны двумя разными ватными палочками: одной — из носа, а второй — с задней поверхности глотки, причем в идеале это должно быть сделано буквально до слёз, тогда можно быть уверенным, что мазок взят правильно. На пятый день болезни, по мнению врачей, мазок ПЦР становится необъективен, поскольку ближе к седьмому дню лечения в организме должны начать самостоятельно выделяться иммуноглобулины М, а примерно на 10-е сутки — иммуноглобулины G. Если оба показателя данных антител в организме сравнялись, значит, острая стадия болезни пройдена. Выяснить это можно, сдав анализ крови на антитела М и G. Если организм реально начал вырабатывать иммунитет от коронавируса, то на 11-е сутки заболевания человек уже не заразен для окружающих, а выработанного иммунитета ему должно хватить, как минимум, на полгода. Врач рассказал о специальной диете при коронавирусе 4. При удовлетворительном состоянии пациента можно вести амбулаторное лечение. Лучше сосредоточиться на приеме антикоагулянтов (препаратов, препятствующих образованию тромбов) и противовирусных препаратов. Разумеется, выписывать препараты должен врач, наблюдающий клиническую картину болезни. Спешить пить антибиотики без назначения врача не нужно. Тем, у кого есть на этот счет сомнения, доктор Глебов советует сдать общий анализ крови. В таких случаях в нем, как правило, не бывает лейкоцитоза, как показателя воспаления. Если лейкоцитоз есть, тогда можно подозревать бактериальную пневмонию. При лечении дома важно обеспечить изоляцию больного от других членов семьи, особенно от пожилых людей и тех, у кого есть тяжелые хронические заболевания. 152-й в очереди и насмешки врачей: житель Башкирии рассказал о походе в поликлинику 5. Не стоит глотать подряд все препараты, которые обсуждаются на форумах в интернете. Некоторые лекарства представляют опасность при подозрении на заражение вирусом Covid-19. В первые дни болезни прием антибиотиков может дать осложнения. То же самое касается иммуномодуляторов, они могут спровоцировать цитокиновый шторм (активировать реакцию, при которой иммунокомпетентные клетки нейтрализуют в организме не только вредные, но и здоровые клетки). Аспирин, ибупрофен и тому подобные жаропонижающие препараты также могут сделать организм более уязвимым для коронавирусной инфекции. Лучше выбрать парацетамол. Доктор Глебов пояснил, что схема лечения коронавируса, которую врачи применяют сейчас, отличается от той, которая была весной. В частности, врачи изменили мнение о таком препарате, как калетра. 6. Вовсе не стоит скупать «на всякий случай» все лекарства, которые упоминаются в многочисленных публикациях на тему коронавируса, в том числе и потому, что они могут понадобиться заболевшим людям. Если вы чувствуете необходимость в приеме витаминов, стоит поискать их в спортивных магазинах. В них продают более концентрированные витамины, причем порой по ценам меньше, чем в аптеках. Витамин D после выписки из госпиталя рекомендуется пить около месяца. Его недостаток в организме ослабляет иммунитет. 7. Наиболее частый вопрос, который задают врачам сейчас такой: «может, сделать капельницу и покапать что-нибудь — аскорбинку, глюкозу и прочее?». Ответ доктора таков: если инфузионная терапия не направлена на лечение ваших сопутствующих заболеваний, то она, скорее всего, вам навредит при коронавирусе, вызвав дополнительный отёк лёгочных тканей и головного мозга. Перегружать кровеносное русло ни к чему. По этой причине в клинике чаще используются диуретики (мочегонные средства). 8. Важно понимать, что 80% заболевших (особенно молодые люди, не имеющие сопутствующих заболеваний) переносят коронавирус легко, практически без симптомов. Не стоит паниковать, если у пациента имеется хронический бронхит, он, как правило, не провоцирует серьезных заболеваний при заражении Covid-19. А вот наличие у пациента хронической обструктивной болезни легких является поводом для беспокойства. 9. Если у вас пропали резко вкус и запах, это не повод для паники, так как люди с данными симптомами чаще всего переносят заболевание легко. Эти симптомы являются защитной функцией организма (точнее это защита головного мозга от воздействия Covid-19). Первые две-три недели болезни не нужно искусственно провоцировать появление запахов, нюхая эфирные масла, спиртовые растворы, хлорку, бальзам «Звездочка» и прочие вещества. Это может только навредить, так как вы таким способом будете блокировать иммунный ответ организма. В Башкирии суд оправдал врача, закрывшего больничный до результатов теста на Covid-19 10. После лечения коронавируса врачи часто стали наблюдать у пациентов повышение сахара в крови. Это, скорее всего, связано с приемом огромного количества препаратов (в том числе антибиотиков) и может привести к панкреатиту. К тому же приём множества антибиотиков убивает микрофлору кишечника, что также приводит к несвойственному в нормальном состоянии усваиванию сахара. Отсюда ещё одна рекомендация: в процессе заболевания и реабилитации нужно ограничить приём сладкого, чтобы спасти кишечник и предотвратить развитие диабета и прочих осложнений. После выздоровления понадобится пить препараты для восстановления микрофлоры кишечника.

