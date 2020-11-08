Внимание, коронавирус! Какие меры предосторожности стоит принять в домашних условиях

3. Мазок ПЦР на наличие в организме Covid-19 имеет смысл сдавать в самом начале — до пятого дня заболевания. И стоит учесть, что в 30% случаев анализ ПЦР выдает ошибочный результат. Брать мазки у вас должны двумя разными ватными палочками: одной — из носа, а второй — с задней поверхности глотки, причем в идеале это должно быть сделано буквально до слёз, тогда можно быть уверенным, что мазок взят правильно. На пятый день болезни, по мнению врачей, мазок ПЦР становится необъективен, поскольку ближе к седьмому дню лечения в организме должны начать самостоятельно выделяться иммуноглобулины М, а примерно на 10-е сутки — иммуноглобулины G. Если оба показателя данных антител в организме сравнялись, значит, острая стадия болезни пройдена. Выяснить это можно, сдав анализ крови на антитела М и G. Если организм реально начал вырабатывать иммунитет от коронавируса, то на 11-е сутки заболевания человек уже не заразен для окружающих, а выработанного иммунитета ему должно хватить, как минимум, на полгода.