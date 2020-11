Минздрав Башкирии назвал данные погибшего от коронавируса в минувшие сутки жителя. Им оказался 58-летний мужчина из Дюртилинского района.

В ведомстве отметили, что у погибшего были сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь, хронический пиелонефрит. Также Минздрав РБ подтвердил данные портала «Стопкоронавирус» о количестве новых случаев заболевания за сутки — 103 человека. Напомним, это уже 59 смерть от коронавируса в Башкирии. Всего с начала эпидемии в России погиб 30251 человек.

