В Башкирии от коронавируса скончался еще один пациент

Согласно сводке Министерства здравоохранения РБ, за минувшие сутки в регионе от коронавируса умер еще один житель республики. По данным ведомства, это мужчина 1964 г. р. (Ханты-Мансийск) с сопутствующими заболеваниями - гипертонической болезнью, атеросклерозом аорты.