В Башкирии от коронавируса скончался еще один пациент

В республике зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса, официально общее количество жертв covid-19 достигло 60 человек.

Согласно сводке Министерства здравоохранения РБ, за минувшие сутки в регионе от коронавируса умер еще один житель республики. По данным ведомства, это мужчина 1964 г. р. (Ханты-Мансийск) с сопутствующими заболеваниями - гипертонической болезнью, атеросклерозом аорты. Общее количество жителей республики, официально умерших от covid-19, достигло 60 человек. Напомним, за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 101 человека с коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество инфицированных в республике на данный момент составляет 11547 человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, на 8 ноября в стране зарегистрировано 218 летальных исходов (общее количество — 30537 человек).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter