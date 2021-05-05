Семьи со школьниками получат выплаты до конца лета

Правительство РФ до 17 августа должно получить доклад об осуществлении выплат в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а также о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В частности, доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. руб. родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа.
О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет профильные ведомства обязаны отчитаться до 1 июля. Также до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что за три дня после оглашения послания уже практически все, о чем говорил президент, было оформлено в законопроекты и проекты нормативных правовых актов, и главная задача — реализовать послание быстро и эффективно.