Семьи со школьниками получат выплаты до конца лета

Правительство РФ до 17 августа должно получить доклад об осуществлении выплат в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а также о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.