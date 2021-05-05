Михаил Мишустин утвердил даты социальных выплат на детей и беременных

Мишустин дал поручения по 58 пунктам, которые касаются здравоохранения, беременных женщин, семей с детьми, поддержки отечественного туризма, предоставления госуслуг и обеспечения финансовой устойчивости бюджетов регионов.
До 10 июня Минфин и Минтруд должны разработать меры поддержки малообеспеченных семей с детьми. О проработке вопроса об оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от стажа ведомствам необходимо отчитаться до 1 июля.
Доклад о финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет должны направить в правительство до 17 августа.
Реализацией проекта по предоставлению соцподдержки в формате «одного окна» займутся Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Кроме того, Минцифры и Минфин доложат о программе по круглосуточному предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме офлайн. Отчеты должны быть готовы до 15 сентября 2021 года.
До 13 июля Минздрав и руководители регионов доложат о расширении программы профилактических медосмотров и диспансеризаци. К 16 августа Минздрав, Минпромторг и Минсельхоз также при участии глав субъектов должны сообщить о работе, направленной на обеспечение новыми автомобилями скорой помощи и мобильными медицинскими комплексами сельских поселений и небольших городов. Владимир Путин поставил задачу в 2021–2023 годах направить в села не менее пяти тысяч новых автомобилей СМП, а в 2022–2023 годах — не менее 500 мобильных медицинских комплексов.
По туристическому кешбэку отчет необходимо предоставить уже к середине мая. Отметим, что 50% от путевки при путешествии по России вернутся туристу. Кроме того, половину стоимости вернут родителям за детский отдых в лагере.
До 21 мая Минфин проработает вопрос о комплексе мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности регионов России. Также необходимо проработать задачу в части предоставления регионам инфраструктурных бюджетных кредитов (по ставке не более 3% годовых и на срок не менее 15 лет).
В рамках поручения Владимира Путина задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. В России будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в 2020 году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Путин подчеркнул, что такие кредиты должны быть пролонгированы до 2029 года. Это Минфин должен проработать до 24 мая.