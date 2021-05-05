Михаил Мишустин утвердил даты социальных выплат на детей и беременных

В рамках поручения Владимира Путина задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. В России будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам в 2020 году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Путин подчеркнул, что такие кредиты должны быть пролонгированы до 2029 года. Это Минфин должен проработать до 24 мая.