В России в августе выплатят по 10 тыс. рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет

— Правительству РФ обеспечить <…> предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад — до 1 сентября 2021 года», — говорится в поручении по итогам послания главы государства Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.