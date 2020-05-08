«Бросили как собаку»: уфимка заявила, что ее мать перед смертью положили к зараженным

Пожилая учительница Рима Махмудова скончалась в клинике БГМУ накануне, 7 мая. Ее дети до сих пор с трудом верят в происшедшее, как и все, кто знал Риму Ахатовну.

- Мы сами вчера слушали выступление главы Башкирии Радия Хабирова на совещании, показывали по интернету. Он дал поручение минздраву усилить контроль за медицинским обслуживанием людей, которые не заражены коронавирусом, а имеют другие заболевания. Говорил, что к нему поступает много жалоб на эту тему. Ситуация, в которой оказались Рима Ахатовна и ее семья, словно иллюстрация к этому выступлению, - так охарактеризовал происшедшее с Римой Махмудовой источник в беседе с корреспондентом Медиакорсети.

Рима Ахатовна, по словам детей, в последние годы сильно болела. У нее были больные почки, остеопороз, подагра, болезнь Паркинсона, полиартрит и еще целый букет недугов. Пенсионерка жила с семьей дочери Динары. Она практически уже не вставала сама.

- Я берегла мамочку, как хрустальную вазу. Старалась особо к не никого не пускать, особенно в последние пару месяцев, когда отовсюду пошли новости про коронавирус. Я и сама заходила к ней в комнату в маске и резиновых перчатках, чтобы не занести невзначай какую-то инфекцию. Если у нее давление подскакивало, сама делала уколы. Старалась лишний раз «скорую» не вызывать, боялась, что медики могут какой-нибудь вирус нечаянно привезти. И вот все-таки не уберегли мы её, - рассказывает сквозь слезы дочь учительницы Динара Ахмерова.

По ее словам, в последние несколько дней перед смертью Риму Ахатовну навещали терапевты из поликлиники, слушали легкие, сердце, мерили давление. Один из них дал направление на сдачу теста на коронавирус. Приезжали домой специалисты и взяли у пожилой женщины такой анализ.

Вчера в первой половине дня Риме Ахатовне стало плохо с сердцем, она начала задыхаться. Динара вызвала «скорую», которая доставила ее маму в клинику БГМУ, там женщина через несколько часов скончалась.

- Врач «скорой» мне честно сказал, что мама – не жилец, и чтобы мы ее домой нее ждали. Увезли ее и бросили как собаку, наверное, туда, где было место, нас внутрь не пустили, потому что карантин, - рассуждает Динара.

О событиях, происходивших с мамой после госпитализации, молодая женщина может только предполагать

Причина смерти Римы Махмудовой - острая респираторная недостаточность, таковы результаты вскрытия.

Тело Римы Ахатовны детям не хотели выдавать. Чтобы добиться иного решения, им пришлось даже поскандалить и обратиться в минздрав. После этого Динара с братьями получили тело матери, упакованное в жуткий двойной целлофановый пакет c надписями COVID-19.

- Нам сказали в морге, что мама у них проходит как контактная – то есть в больнице она содержалась вместе с больными COVID-19, - говорит Динара.

Ей рассказали в клинике, что Риме Ахатовне успели сделать снимок легких. Результат обследования детям умершей женщины пока неизвестен. Зато они узнали, что тест на коронавирус, который у Римы Ахатовны взяли накануне смерти дома, дал отрицательный результат. Во время вскрытия, скорее всего. брали еще один анализ на COVID-19, но даже если Рима Ахатовна успела заразиться коронавирусом в клинике, он не успел сыграть своей роковой роли.

- Братья хотят судиться с врачами, я не хочу. Сил на это уже нет. Я просто желаю, чтобы такое больше ни с кем не происходило, - говорит Динара.- Мы даже проститься с ней не сможем нормально, посмотреть на нее в последний раз. Врачи сказали, что если мы откроем пакеты, то через несколько дней нас самих могут в инфекционный госпиталь привезти. На похороны никого не зовем. Будут только все свои, мулла еще согласился прийти. Поминки устроим позднее.

- Тут тема довольно щекотливая, - прокомментировал ситуацию адвокат Рамиль Гизатуллин. – В данной ситуации многое зависит от результатов вскрытия и доследственной проверки, которая должна быть проведена по факту смерти женщины. Оспаривать те или иные действия либо бездействие врачей можно, только основываясь на этих данных. Смерть мамы Динары могла наступить от множества факторов, даже резко наступившая жара могла сыграть свою роль, тем более при наличии такого большого «букета болезней». Если бы врачи не стали ее госпитализировать, их могли бы обвинить в бездействии. И, наоборот, при госпитализации в случае смерти пациентки у ее близких опять возникли в ним вопросы. Ситуация пока крайне неоднозначная.

Ранее на брифингах, посвященных противодействию распространения коронавируса, глава минздрава РБ Максим Забелин рассказал о рекомендациях по проведению похорон людей с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него.

- Согласно нашим рекомендациям, которые издал минздрав, особых условий для людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией у нас нет. Гроб должен быть закрытый. Рекомендуем воздержаться от многолюдных траурных процессий. Здесь тоже, конечно, надо соблюдать дистанцию, режим самоизоляции, - подчеркнул Максим Забелин.