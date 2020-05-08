В Сибири выявили 188 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Как сообщает газета “Известия”, общее количество заражений коронавирусом в СФО достигло отметки в 3856 человек.

Самый большой прирост новых заболевших произошел в Новосибирской области. Уханьский вирус здесь выявили у 73 человек. Следом идет Красноярский край - 31 заболевший; в Алтайском крае и Иркутской области по 16 заразившихся, в Томской области - 14 человек, в Хакасии - 12, в Омской области 11, в Кемеровской области 10, в Тыве - четыре, и в республике Алтай один.

Помощь в медучреждениях СФО получают 2,57 тысячи пациентов. 23 тысяч жителей наблюдаются у врачей. С контроля медиков сняты более 85 тысяч человек.

С начала эпидемии в регионе вылечились от коронавируса 915 пациентов, погибли 53 человека.