В Башкирии сообщили, в каком состоянии находятся заболевшие коронавирусом

По информации минздрава Башкирии, в настоящий момент 226 человек находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, в средней тяжести – 17 человек, тяжелых – 26 человек из них 16 на ИВЛ.

Амбулатнорно лечатся 512 человек, в стационарах региона, напомним, размещены 397 человек. Уточняется, что за прошедшие сутки с выздоровлением выписали 48 человек, всего 409 выздоровевших и выписанных пациентов.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 51. Из них обследованных на covid19 – 51. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 39