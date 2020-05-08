В Башкирии сообщили, в каком состоянии находятся заболевшие коронавирусом
8 мая, 13:14ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Свежие данные сообщили в региональном минздраве.
По информации минздрава Башкирии, в настоящий момент 226 человек находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, в средней тяжести – 17 человек, тяжелых – 26 человек из них 16 на ИВЛ.
Амбулатнорно лечатся 512 человек, в стационарах региона, напомним, размещены 397 человек. Уточняется, что за прошедшие сутки с выздоровлением выписали 48 человек, всего 409 выздоровевших и выписанных пациентов.
Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки – 51. Из них обследованных на covid19 – 51. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки – 39
Пока что в республике отмечается довольно высокая заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 89 новых инфицированных.
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