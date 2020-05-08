Вспышка коронавируса отмечена в министерстве образования Башкирии

Сегодня, 8 мая, стало известно, что выявлены зараженные коронавирусной инфекции среди сотрудников министерства образования Башкирии. Об этом Медиакорсети сообщил информированный источник.

По данным редакции, на днях два начальника отдела регионального минобра с температурой обратились в больницу, один из них был госпитализирован с пневмонией. Вчера часть сотрудников ведомства уже сдали анализы на COVID-19 в РКБ №2, - сообщил источник Медиакорсети. – Сегодня стало известно, что еще у двух начальников отделов минобра тесты на COVID-19 дали положительные результаты. Утром рекомендовали сдать анализы уже всем сотрудникам министерства без исключения.

Отметим, что часть работников ведомства работает удаленно.

- Анализы к нам не пришли и официально сказать, что у нас есть зараженные коронавирусом, я не могу. Не могу комментировать поэтому. Официально зараженных нет. С 6 апреля часть сотрудников «на удаленке», как и в других ведомствах, каждый день на работу у нас ходит 40 человек, - рассказал по телефону министр образования Айбулат Хажин.

В пресс-службе минобразования республики буквально через несколько минут Медиакорсети подтвердили информацию о наличии зараженных коронавирусом сотрудников.

- Информация меняется почти каждую минуту. Действительно, к нашему большому сожалению, в минобразования есть подтвержденные случаи коронавируса. В настоящее время все сотрудники, которые не переведены на дистанционную работу, сдали и сдают анализы. В ближайшее время в ведомстве пройдет тщательная дезинфекция. Важно понимать, что весь персонал не контактировал ни с обучающимися, ни с педагогами.

В ведомстве, однако, не уточнили, сколько именно случаев заболевания подтверждены.