В Башкирии будут мониторить случаи отказа в лечении, не связанном с коронавирусом

Сегодня, 7 мая, на заседании оперативного штаба по предотвращни распросранения коронавируса в Башкирии глава региона Радий Хабиров дал указание вести мониторинг случаев, когда жители республии не смогли получить надлежащее лечение по заболеваниям, не связанным с коронавирусом. Такое указание он дал напрямую начальнику управления по социальным коммуникациям администрации главы РБ Елене Прочаковской.

- Ко мне через социальные сети стали поступать подобные сообщения. Прошу взять эту тему на особый контроль и расценивать каждый подобный случай как ЧП, - заявил Радий Хабиров.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин заверил, что данная тема и так уже находится на особом контроле. По его мнению, единственный прецедент, который мог стат причиной подобных жалоб - ситуация с введением карантина в больнице города Салавата, из-за чего местные жители привыкшие лечиться в родном стационар. вынуждены были обращаться в больницы соседних регионов.