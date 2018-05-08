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Средняя зарплата врачей Башкирии составила почти 60 тысяч рублей
Сюжеты:
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Средняя зарплата врачей Башкирии составила почти 60 тысяч рублей

Сегодня, 15:19ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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