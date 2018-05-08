Средняя зарплата врачей Башкирии составила почти 60 тысяч рублей

По всем категориям работников бюджетной сферы средние зарплаты по итогам 1 квартала 2018 года следующие:

Необходимо добавить, что средние зарплаты не могут точно отразить ситуацию с доходами граждан, потому что сложно понять, насколько велика разница между окладом главного врача больницы и рядового сотрудника.