Средняя зарплата врачей Башкирии составила почти 60 тысяч рублей
Сегодня, 15:19ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Башкортостанстат опубликовал данные о зарплатах бюджетной сферы.
По всем категориям работников бюджетной сферы средние зарплаты по итогам 1 квартала 2018 года следующие:
Воспитатели детских садов - 25,2 тыс руб;
Школьные учителя - 29,5 тыс руб;
Преподаватели среднего образования - 30,0 тыс руб;
Преподаватели вузов - 61,7 тыс руб;
Врачи с высшим образованием - 59,5 тыс руб;
Средний и младший медперсонал - 30,0 тыс руб;
Социальные работники - 33,5 тыс руб;
Работники учреждений культуры - 30,3 тыс руб;
Научные сотрудники - 60,5 тыс руб.
Необходимо добавить, что средние зарплаты не могут точно отразить ситуацию с доходами граждан, потому что сложно понять, насколько велика разница между окладом главного врача больницы и рядового сотрудника.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей