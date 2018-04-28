Из бюджета Башкирии выделили деньги на повышение зарплат

8,8 млрд рублей из бюджета Башкирии будет выделено на повышение зарплат 232 тысяч работников государственных и муниципальных учреждений республики. Об этом сообщил глава региона Рустэм Хамитов на встрече с профсоюзным активом. Он пояснил, что речь идет о четырехпроцентном повышении оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

Рустэм Хамитов также сообщил, что в Башкирии достигнуты установленные майскими указами президента России целевые показатели по росту заработных плат для бюджетников. Для этого было выделено из бюджета региона больше 5 млрд рублей. В итоге около 100 тысяч человек стали получать повышенную зарплату без учёта работников, участвующих в системе ОМС.

Председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов рассказал, что в 2017 году техническая инспекция труда в результате проведённых проверок выявила более 2 000 нарушений трудового законодательства. Правовыми инспекторами отраслевых профсоюзов было проверено свыше 2 тысяч предприятий и выявлено 5 870 нарушений. Кроме того, 11 тысяч уполномоченных по охране труда на предприятиях выявили более 100 тысяч нарушений в процессе производства.