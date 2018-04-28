Из бюджета Башкирии выделили деньги на повышение зарплат

Речь идет об улучшении качества жизни 232 тысяч человек.
8,8 млрд рублей из бюджета Башкирии будет выделено на повышение зарплат 232 тысяч работников государственных и муниципальных учреждений республики. Об этом сообщил глава региона Рустэм Хамитов на встрече с профсоюзным активом. Он пояснил, что речь идет о четырехпроцентном повышении оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.
Рустэм Хамитов также сообщил, что в Башкирии достигнуты установленные майскими указами президента России целевые показатели по росту заработных плат для бюджетников. Для этого было выделено из бюджета региона больше 5 млрд рублей. В итоге около 100 тысяч человек стали получать повышенную зарплату без учёта работников, участвующих в системе ОМС.
Председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов рассказал, что в 2017 году техническая инспекция труда в результате проведённых проверок выявила более 2 000 нарушений трудового законодательства. Правовыми инспекторами отраслевых профсоюзов было проверено свыше 2 тысяч предприятий и выявлено 5 870 нарушений. Кроме того, 11 тысяч уполномоченных по охране труда на предприятиях выявили более 100 тысяч нарушений в процессе производства.
– Ваша задача – защищать интересы трудящихся. Безусловно, профсоюзы должны занимать главенствующую роль в этих вопросах, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Мне очень много пишут, в год я получаю 12-14 тысяч обращений. Это говорит о том, что накопленный отрицательный потенциал достаточно велик. И связан он прежде всего с работой: заработная плата, условия труда, выбрасывают за борт людей, которым дальше просто не на что жить. Нам нужны профсоюзы, которые защищают интересы человека. Люди нас не поймут, если мы будем говорить о количестве проверок. Это абстрактные вещи. Реальные заботы лежат в несколько другой плоскости. Давайте исходя из этого и будем выстраивать свои действия.