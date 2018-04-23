Центробанк предрек резкий рост зарплат у бюджетников

Другими словами, доходы бюджетников будут в 3,5 раза больше ожидаемой инфляции. Об этом пишет портал rns.online.

В Центробанке уверены, что в 2018 году государственные компании начнут выполнять майские указы президента России Владимира Путина. Речь идет об индексации зарплат сотрудникам бюджетных организаций. Заработная плата также должна расти за счет увеличения МРОТ, который власти хотят поднять до уровня прожиточного минимума. Предположительно, зарплаты в России вырастут на 1,5-2,9 п.п.

Коммерческие структуры тоже должны начать увеличивать зарплаты своим работникам. Это будет обусловлено дефицитом кадров и ужесточением конкуренции за профессиональных сотрудников. В начале нынешнего года номинальные зарплаты людей, занятых в частных компаниях, выросли с 9% до 12%.