ВС Башкирии не удовлетворил жалобу координатора штаба Навального в Уфе

Сегодня Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобу главы уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой по митингу 23 января.

Судом было принято решение оставить в силе постановление первой судебной инстанции, по которому активистке было назначено пять суток ареста из-за митинга 23 января. Об этом Mkset сообщили в объединенной пресс-службе судов. Лилия Чанышева не смогла оспорить решение суда. Отметим, сегодня, по данным штаба Навального в Уфе, у девушки день рождения, который она проведет в спецприемнике. Напомним, Лилия Чанышева была задержана 31 января на несогласованном митинге в Уфе в поддержку Навального. На следующий день Кировский районный суд признал её виновной в ч.2. ст. 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» и назначил арест на 10 суток. Отметим, что Лилия Чанышева также была задержана перед первым митингом, который состоялся 23 января. Тогда суд назначил ей арест на пять суток.

