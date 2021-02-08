ВС Башкирии не удовлетворил жалобу координатора штаба Навального в Уфе

Напомним, Лилия Чанышева была задержана 31 января на несогласованном митинге в Уфе в поддержку Навального. На следующий день Кировский районный суд признал её виновной в ч.2. ст. 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» и назначил арест на 10 суток. Отметим, что Лилия Чанышева также была задержана перед первым митингом, который состоялся 23 января. Тогда суд назначил ей арест на пять суток.