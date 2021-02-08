ВС Башкирии не удовлетворил жалобу координатора штаба Навального в Уфе

ВС Башкирии не удовлетворил жалобу координатора штаба Навального в Уфе

Вчера, 15:02ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобу главы уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой по митингу 23 января.

Судом было принято решение оставить в силе постановление первой судебной инстанции, по которому активистке было назначено пять суток ареста из-за митинга 23 января. Об этом Mkset сообщили в объединенной пресс-службе судов. Лилия Чанышева не смогла оспорить решение суда.

Отметим, сегодня, по данным штаба Навального в Уфе, у девушки день рождения, который она проведет в спецприемнике.

Напомним, Лилия Чанышева была задержана 31 января на несогласованном митинге в Уфе в поддержку Навального. На следующий день Кировский районный суд признал её виновной в ч.2. ст. 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» и назначил арест на 10 суток. Отметим, что Лилия Чанышева также была задержана перед первым митингом, который состоялся 23 января. Тогда суд назначил ей арест на пять суток.

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