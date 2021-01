В Уфе задержали координатора штаба Навального Лилию Чанышеву. Об этом сообщили в прямой трансляции на You-tube канале «Навальный.Life» директор ФБК Иван Жданов, показав зрителям видеообращение Лилии.

— Если вы смотрите это видео, значит меня задержали. Власти делают это, чтобы вас запугать, но я верю, что у них ничего не получится. Потому что гулять по улицам города – это наше законное право, — заявила она. Напомним, сегодня по всей России проходят митинги в поддержку Алексея Навального. В Уфе акция началась у площади ГКЗ «Башкортостан».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter